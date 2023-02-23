Rick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rick 2 Eylül 1999 tarihinde São Luís şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rick Jhonatan Lima Morais şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rick Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OTB Sports yapmaktadır. Rick, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rick'nin Ludogorets Razgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rick Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rick isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rick Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rick futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Ceará SC

1 Ocak 2022 yılında Ludogorets

Rick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rick şuan Ludogorets Razgrad takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

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