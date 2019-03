Rıck Martin'den Yeni Zelanda yorumu! Rick Martin Yeni Zelanda terör hakkında ne dedi?

Ricky Martin'in Yeni Zelanda'daki iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili yaptığı paylaşım büyük takdir topladı. Dünyaca ünlü şarkıcı Rick Martin'in instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Tüm uluslararası medya onu saldırgan ya da radikal olarak nitelendirirken terörist diyemiyor. Neden? Çünkü o Müslüman değil." dedi.

RICKY MARTIN YENİ ZELANDA TERÖRİSTİ HAKKINDA INSTAGRAM'DA PAYLAŞIM YAPTI

Martin saldırının ardından yaptığı paylaşımda dünya medyasına sert eleştirilerde bulundu. Özellikle Avrupa ülkelerinin terör konusundaki iki yüzlülüğüne vurgu yapan Martin paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"ÇÜNKÜ O MÜSLÜMAN DEĞİL!"

"Bir adam namaz kılan 40'tan fazla insanı öldürüp 20 tanesini de yaraladı. Tüm uluslararası medya onu saldırgan ya da radikal olarak nitelendirirken terörist diyemiyor. Neden? Çünkü o Müslüman değil."

RICK MARTİN KİMDİR? KİMİNLE EVLİ?

Ricky Martin, 24 Aralık 1971, San Juan, dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı-şarkı yazarıdır.

1991 yılından beri solo kariyerine devam eden Martin, Grammy ve Latin Grammy ödülleri başta olmak üzere birçok ödüle layık görülmüştür.

Dünya çapında 55 milyon albüm satışı ABD ve Latin müzik listelerinde 21 kez en iyi 10 şarkı içerisinde başarılı bir şekilde yer aldı, sekiz kere birinciliği elde etti.Sanatçı 1990'lı yılların en başarılı erkek pop şarkıcılarından biridir. Ayrıca En İyi Erkek Pop Şarkıcı Ödülü de aldı. Taşıyıcı anne vasıtasıyla iki oğula sahip olan Ricky Martin, Mart 2010'da gey olduğunu açıklamıştır.

NE OLMUŞTU?

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camilere saldıranlardan birinin Avustralya vatandaşı olduğunu söyledi. Morrison, "30'u bir camide 49 kişi hayatını kaybetti" dedi.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Yeni Zelanda'da iki camiye gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, " Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir." dedi.

SALDIRIYI CANLI YAYINLADI

Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı.

Saldırıyı bilgisayar oyunlarına benzer şekilde gerçekleştirdiği gözlenen saldırganın,saldırı sırasında silahın şarjörünü birçok kez değiştirdiği görülüyor. Aracından inen saldırgan caminin kapısından girer girmez ateş etmeye başlıyor.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İskoç bir aileden gelen ve Avustralya'da doğan Brenton Tarrant isimli saldırganın 28 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

5 silahla birlikte yolculuk yapan saldırgan, bir yandan da müzik dinlerken görülüyor.

Saldırganın akıl sağlığın yerinde olmadığı yönünde yorumlar da yapılıyor.

Saldırıyı bilgisayar oyunlarına benzer şekilde gerçekleştirdiği gözlenen saldırganın, saldırı sırasında silahın şarjörünü birçok kez değiştirdiği görülüyor. Aracından inen saldırgan caminin kapısından girer girmez ateş etmeye başlıyor.

SALDIRI MANİFESTOSU HAZIRLAMIŞ: TÜRKLERİ DE TEHDİT ETMİŞ

Saldırıyı 2 yıl önce planlayan Tarrant'ın manifestosunda Türklerle ilgili bir bölüm de yer alıyor."Türklere" başlığının yer aldığı bölümde şu ifadelere yer verilmiş:

"Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında."Ama Boğaz'ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz.Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak"

SALDIRI ESNASINDA CAMİDE 200 KİŞİ VARDI

Hagley Park bölgesindeki Al Nur Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide, cuma namazı için 200 kişinin bulunduğu belirtildi. El Nur Camisi'ndeki görgü tanıkları, saldırgandan kaçıp, canlarını kurtarmaya çalıştıklarını anlattı. Saldırıda, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.



SİLAHLI SALDIRGAN CAMİYE GİRİP ART ARDA ATEŞ AÇTI

Silah seslerinin, Linwood Mahallesinde bulunan bir camiden daha duyulduğu belirtildi. Görgü tanıkları siyah giyimli uzun namlulu silahı olan bir saldırganın camiye girdiğini art arda ateş etmeye başladığını söyledi.





4 KİŞİ GÖZALTINDA, OKULLAR TATİL EDİLDİ

ChristChurch'te okullar tatil edildi, halkın camilerden uzak durması istendi. Başbakan Jacinda Ardern, "Bugün ülkemizin en karanlık günlerinden biri" dedi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.



BANGLADEŞ MİLLİ TAKIMI SALDIRI SIRASINDA OLAY YERİNDEYDİ

Cuma Namazı için camiye giden Bangladeş Kriket Milli Takımı'nın da saldırı sırasında olay yerinde olduğu belirtilirken, takımın kondisyon antrenörü Mario Vallavarayen, oyuncuların saldırı sırasından otobüste olduğunu ve araç yanaşmaya çalıştığı sırada saldırı olduğunu söyledi.

"ÖLEN VE YARALANANLAR ARASINDA TÜRK YOK"

Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmadığını kaydetti. Büyükelçi Ergin, iki ayrı saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

YENİ ZELANDA POLİSİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Yeni Zelanda Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aktif bir tetikçi ile ChristChurch’te ciddi ve gelişen bir durum yaşanıyor. Polis durumu yönetme konusunda tüm kabiliyetiyle yanıt veriyor, ancak risk ortamı hala son derecede yüksek. Polis, ChristChurch’te oturanların sokaklardan uzaklaşmalarını ve bir sonraki duyuruya kadar içeride durmalarını tavsiye ediyor. Christchurch okulları bir sonraki duyuruya kadar kilitlenecek. Kamuoyuna iş birlikleri için teşekkür ederiz, bölge sakinlerini bilgilendirmek için daha fazla güncelleme sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.

"SİYAH GİYİNMİŞ BİR ADAM..."

Yerel basında yer alan haberlere göre, Len Peneha adlı bir görgü tanığı, siyah giyinmiş bir adamın Al Noor Camisi'ne girdiğini, ibadet için içeride bulunanlara ateş açtığını, içeride kargaşa yaşandığını, saldırganın, güvenlik görevlileri gelmeden camiden uzaklaştığını iddia etti. Peneha, camidekilere yardım etmek için girdiği sırada "her yerde ölen insanlar" gördüğünü belirtti.