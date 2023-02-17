Ricki Lamie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricki Lamie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricki Lamie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricki Lamie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricki Lamie 20 Haziran 1993 tarihinde Shotts şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricki Lamie Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Deadline Day Soccer Group yapmaktadır. Ricki Lamie, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Motherwell FC futbol takımında oynamaktadır. Motherwell FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ricki Lamie'nin Motherwell FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Ricki Lamie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricki Lamie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ricki Lamie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricki Lamie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Airdrie United

1 Ağu 2012 yılında Bathgate

1 Ekim 2012 yılında Airdrie United

23 Kasım 2012 yılında Clyde FC

28 Aralık 2012 yılında Airdrie United

1 Ocak 2013 yılında Airdrieonians

9 Ağu 2013 yılında Queen's Park

28 Mart 2014 yılında East Stirlingshire FC

5 Mayıs 2014 yılında Airdrieonians

18 Temmuz 2014 yılında Morton

1 Temmuz 2018 yılında Livingston FC

1 Temmuz 2020 yılında Motherwell FC

Ricki Lamie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricki Lamie şuan Motherwell FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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