Rickson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rickson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rickson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rickson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rickson 30 Haziran 1998 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rickson Barbosa Sá da Conceição şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rickson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabio Mello Sports yapmaktadır. Rickson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vila Nova Futebol Clube (GO) futbol takımında oynamaktadır. Vila Nova Futebol Clube (GO) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rickson'nin Vila Nova Futebol Clube (GO) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rickson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rickson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rickson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rickson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2020 yılında América-MG

6 Kasım 2020 yılında Botafogo

9 Kasım 2020 yılında Guarani

5 Şubat 2021 yılında Botafogo

29 Ağu 2021 yılında Atlético-GO

15 Ağu 2022 yılında CSA

1 Ocak 2023 yılında Vila Nova FC

Rickson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rickson şuan Vila Nova Futebol Clube (GO) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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