Ricky Borges kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricky Borges Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricky Borges adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricky Borges Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricky Borges 28 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Borges Magalhaes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricky Borges Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Playersinarms Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Hostert futbol takımında oynamaktadır. US Hostert takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ricky Borges'nin US Hostert ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ricky Borges Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricky Borges isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ricky Borges Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricky Borges futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Pr. Niederkorn

1 Temmuz 2018 yılında UN Käerjeng 97

30 Haziran 2019 yılında Pr. Niederkorn

1 Temmuz 2020 yılında FC Mamer 32

12 Temmuz 2022 yılında US Hostert

Ricky Borges Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricky Borges şuan US Hostert takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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