Ricky Bornschein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricky Bornschein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricky Bornschein adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricky Bornschein Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricky Bornschein 17 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricky Bornschein Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E&S Event - Entertainment - Sport - Service yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Greuther Fürth II futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Greuther Fürth II takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ricky Bornschein'nin SpVgg Greuther Fürth II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ricky Bornschein Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/ricky_bornschein/

Ricky Bornschein Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricky Bornschein isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Ricky Bornschein Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricky Bornschein futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında IMO Merseburg

1 Temmuz 2018 yılında Edelw. Arnstedt

1 Temmuz 2019 yılında 1.FC Merseburg

1 Temmuz 2020 yılında SV BW Zorbau

30 Ocak 2023 yılında Gr. Fürth II

Ricky Bornschein Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricky Bornschein şuan SpVgg Greuther Fürth II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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