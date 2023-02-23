Ricky Gneba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricky Gneba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricky Gneba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricky Gneba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricky Gneba 20 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Ricky Hans Gneba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricky Gneba Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ricky Gneba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minaur Baia Mare futbol takımında oynamaktadır. Minaur Baia Mare takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ricky Gneba'nin Minaur Baia Mare ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ricky Gneba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricky Gneba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ricky Gneba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricky Gneba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2021 yılında CFR Cluj II

24 Ocak 2022 yılında Minaur

30 Haziran 2023 yılında CFR Cluj II

Ricky Gneba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricky Gneba şuan Minaur Baia Mare takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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