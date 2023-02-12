Ricky Little kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricky Little Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricky Little adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricky Little Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricky Little 20 Mayıs 1989 tarihinde Stevenston şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricky Little Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ricky Little, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arbroath FC futbol takımında oynamaktadır. Arbroath FC takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Ricky Little'nin Arbroath FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ricky Little Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ricky Little isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ricky Little Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricky Little futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Partick Thistle FC U20

1 Aralık 2007 yılında Partick Thistle

1 Eylül 2008 yılında Queen's Park

1 Kasım 2008 yılında Partick Thistle

1 Kasım 2009 yılında Queen's Park

1 Mayıs 2010 yılında Partick Thistle

1 Temmuz 2010 yılında Queen's Park

1 Temmuz 2013 yılında Arbroath

Ricky Little Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricky Little şuan Arbroath FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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