Rico Benatelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rico Benatelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rico Benatelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rico Benatelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rico Benatelli 17 Mart 1992 tarihinde Herdecke şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Almanya,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rico Benatelli Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Clever Sports GmbH yapmaktadır. Rico Benatelli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Austria Klagenfurt futbol takımında oynamaktadır. SK Austria Klagenfurt takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rico Benatelli'nin SK Austria Klagenfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rico Benatelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rico Benatelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rico Benatelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rico Benatelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında VfL Bochum U17

1 Temmuz 2008 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2009 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2011 yılında B. Dortmund II

1 Temmuz 2013 yılında Aue

12 Temmuz 2015 yılında Würzb. Kickers

1 Temmuz 2017 yılında Dresden

1 Temmuz 2019 yılında St. Pauli

28 Temmuz 2022 yılında A. Klagenfurt

Rico Benatelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rico Benatelli şuan SK Austria Klagenfurt takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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