Rico Preissinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rico Preissinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rico Preissinger kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rico Preissinger ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rico Preissinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rico Preissinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rico Preissinger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rico Preissinger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rico Preissinger 21 Temmuz 1996 tarihinde Münchberg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rico Preissinger Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11CS yapmaktadır. Rico Preissinger, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt takımına 29 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Rico Preissinger'nin FC Ingolstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rico Preissingerboyu ve yaşı kaç

Rico Preissinger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rico Preissinger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Rico Preissinger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rico Preissinger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Nürnberg U16

1 Temmuz 2012 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2013 yılında Nürnberg U19

1 Temmuz 2015 yılında Nürnberg II

1 Temmuz 2016 yılında VfR Aalen

1 Temmuz 2018 yılında 1.FC Magdeburg

29 Ağu 2020 yılında FC Ingolstadt

Rico Preissinger kimdir

Rico Preissinger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rico Preissinger şuan FC Ingolstadt takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

1. FC Stammbach (-2008), 1. FC Nürnberg (2008-2014)

Rico Preissinger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 29 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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Rico Preissinger nereli

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