Ridgeciano Haps kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ridgeciano Haps Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ridgeciano Haps kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ridgeciano Haps ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ridgeciano Haps kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ridgeciano Haps Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ridgeciano Haps adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ridgeciano Haps Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ridgeciano Haps 12 Haziran 1993 tarihinde Utrecht şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Surinam,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Ridgeciano Delano Leandro Haps şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ridgeciano Haps Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Ridgeciano Haps, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Genoa futbol takımında oynamaktadır. Genoa takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ridgeciano Haps'nin Genoa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ridgeciano Haps Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/r.haps/

http://www.facebook.com/ridgeciano.haps

Ridgeciano Hapsboyu ve yaşı kaç

Ridgeciano Haps Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ridgeciano Haps isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ridgeciano Haps Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ridgeciano Haps futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Elinkwijk Alt.

1 Temmuz 2004 yılında AZ Altyapı

1 Temmuz 2005 yılında AFC Amsterdam A

1 Temmuz 2006 yılında AZ Altyapı

1 Temmuz 2008 yılında AZ Alkmaar U17

1 Temmuz 2010 yılında AFC U18

1 Temmuz 2011 yılında AZ Alkmaar U19

1 Temmuz 2012 yılında AZ Alkmaar

28 Ocak 2014 yılında Go Ahead Eagles

30 Haziran 2014 yılında AZ Alkmaar

18 Temmuz 2017 yılında Feyenoord

31 Ağu 2021 yılında Venezia

31 Ocak 2023 yılında Genoa

30 Haziran 2023 yılında Venezia

Ridgeciano Haps kimdir

Ridgeciano Haps Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ridgeciano Haps şuan Genoa takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zwaluwen Vooruit (?-2001)

Ridgeciano Haps Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Surinam takımında 5 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U20 takımında 15 numaralı formasıyla 12 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ridgeciano Haps nereli

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