Ridi Koci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ridi Koci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ridi Koci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ridi Koci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ridi Koci 20 Ocak 2003 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ridi Koci Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Korabi futbol takımında oynamaktadır. KF Korabi takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ridi Koci'nin KF Korabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ridi Koci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ridi Koci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ridi Koci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ridi Koci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2022 yılında KF Korabi

Ridi Koci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ridi Koci şuan KF Korabi takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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