Ridvan Celik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ridvan Celik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ridvan Celik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ridvan Celik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ridvan Celik 17 Mayıs 1990 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Rıdvan Çelik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ridvan Celik Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GLOBAL Sportsmanagement yapmaktadır. Ridvan Celik, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ağrı 1970 Spor futbol takımında oynamaktadır. Ağrı 1970 Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ridvan Celik'nin Ağrı 1970 Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ridvan Celik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rdvan0159/

Ridvan Celik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ridvan Celik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ridvan Celik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ridvan Celik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Zeytinburnuspor

19 Ağu 2011 yılında Beylerbeyi Spor

30 Ağu 2012 yılında A. Üsküdar 1908

28 Ağu 2014 yılında Erzin Belediye

1 Temmuz 2015 yılında Niğde Belediye

19 Ocak 2017 yılında Tepecik Spor

17 Ağu 2017 yılında Osmaniyespor FK

28 Ağu 2018 yılında Muğlaspor

14 Eylül 2020 yılında Erbaaspor

22 Ocak 2021 yılında Çengelköy

4 Ekim 2021 yılında Sebat Gençlik

23 Ağu 2022 yılında Niğde Anadolu

12 Ocak 2023 yılında Ağrı 1970 Spor

Ridvan Celik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ridvan Celik şuan Ağrı 1970 Spor takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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