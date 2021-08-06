Türk futbolun hem futbolcu, hem yorumcu olarak uzun yıllardır var olan Rıdvan Dilmen, geçtiğimiz Mart ayında yaptığı açıklama ile NTV'den ayrıldığını ve yorumculuğu bıraktığını ifade etmişti. Sosyal medyada çıkan haberlerle birlikte "şeytan" lakaplı Rıdvan Dilmen'in yorumculuğa geri dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. Peki Rıdvan Dilmen ekranlara geri mi döndü? Hangi kanala geçti? İşte cevaplar...

RIDVAN DİLMEN EKRANLARA GERİ Mİ DÖNECEK?

Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda usta yorumcu Rıdvan Dilmen'in Erbatur Ergenekon'un sunumuyla ekranlara gelecek olan %100 Futbol programında yorumcu olarak görev alacağını açıkladı. Bu açıklamayla birlikte Rıdvan Dilmen'in ekranlara geri döneceği kesinleşmiş oldu.

RIDVAN DİLMEN HANGİ KANALA GEÇTİ?

Rıdvan Dilmen, Erbatur Ergenekon'un sunduğu %100 futbol programında yorumculuk yapacak. Program TRT Spor'da yayınlanıyor.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "%100 FUTBOL" artık TRT Spor'da. Futbolculuğu ve yorumculuğuyla bir marka olan Rıdvan Dilmen, gündemi TRT Spor’da belirleyecek. Futbolun referans programı, devre arası ve maçların bitiminde karşınızda olacak." dedi.

Rıdvan Dilmen de konuyla ilgili "Yeni sezonda TRT Spor'da sizlerleyim." açıklamasında bulundu.