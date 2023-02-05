Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, eski MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın dört hakemin şike yaptığını belirlediği iddia etti. Söz konusu hakemlerin hangi isimler olduğunu gazeteci Ahmet Ercanlar açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 22.haftasında oynana Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı hakemi Ali Palabıyık'ın tartışmalı kararları en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Özellikle spor yorumcusu Rıdvan Dilmen katıldığı programda Serdar Tatlı'nın VAR kayıtlarını dinledikten sonra bazı hakemlerin futbol camiasından uzaklaştırılması yönünde TFF'ye başvurduğunu öne sürdü.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

Türkiye’de 20 Ekim 2021’de o zaman Serdar Tatlı, MHK başkanı. Serdar Tatlı, tuhaf bir durumlar oluyor dedi. Serdar Tatlı gidiyor, VAR kayıtlarını dinliyor. Suistimaller var, olmayanlar var. Bunu kamuoyuyla paylaşmıyor. Geliyor, ‘4 tane hakem futbol camiasından uzaklaşmalı, çünkü elimde belge var, dinledim.’ diyor. Talimatlar yeterli değil. TFF’ye başvuruyor, ‘MHK başkanı olarak talimat değişikliği istiyorum, bu arkadaşların burada olması sıkıntı yaratır’ diyor.

Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı

"NİHAT BEY VE SERVET BEY VAR O DÖNEM TFF’DE. KENDİLERİ DE BİLİYORLAR SUİSTİMALİ"

20 Ekim gecesi, o zaman hukuktan sorumlu Mehmet Baykan kurallara uygun bir şekilde TFF’ye gece mail atıyor, talimat değişiyor. MHK başkanı karar alabiliyor hakemlerle ilgili. İlk defa böyle bir şey oluyor. Sessiz devrim yani aslında. TFF ‘Bekleyelim, yarın olsun’ diyor. Nihat Bey ve Servet Bey var o dönem TFF’de. Kendileri de biliyorlar suistimali. Belge var ellerinde. ‘Bugün yapmasak, yarın yapsak’ diyorlar.

"DEVLETE, ‘UEFA BİZİ MAHVEDER, OLMAZ.’ DİYORLAR"

Ali Koç Bey, ‘Devlet müdahale etmeli’ diyor ya, devlet ‘Böyle bir durum varsa siz orada ne yapıyorsunuz’ diye soruyor. Devlete, ‘UEFA bizi mahveder, olmaz.’ diyorlar. Aynı kişiler, 13 hakem gittiği zaman neredeydi? UEFA bir şey dedi mi? O gerekçe değil. O gün bu uygulama yapılsaydı bugün bunları konuşmayacaktık.

Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı

HAKEM OPERASYONU

Kadıköy’de Fenerbahçe – Trabzonspor maçı var. Ben o gün maça gittim, 1-1 bitti. Maalesef Nihat Bey ve federasyona çok ciddi bağırdı tribünler. Bunlar stadyumdan üzülerek gittiler. Hemen sabah bir toplantı, 2-3 yöneticiyle birlikte, diğer yöneticilerin haberi yok. Ferhat Gündoğdu dışında 13 hakemin gönderileceğini bilen MHK üyesi yok. Ferhat Gündoğdu da 13 hakemin 4’ünü o gün maça verdi. Aynı Ferhat Gündoğdu '1 gün bile dayanacak durumumuz yok.' dedi. E maça vermişsin. Pazar günü Hüseyin Göçek’e maç verdin. Aman aman bunları imzala, bu hakemler gönderiyoruz denmiş sana. Yani bizden değil, bunlardan. Hani siz gönderemiyordunuz. Gönderilen 13 hakem falan değil. 4-5 tanesine zaten maç vermiyorlardı, 13’ü süslediler.

"O OPERASYON, TFF’NİN VE BİRKAÇ KULÜBÜN KENDİLERİNİ KURTARMA OPERASYONUYDU"

Şimdi ne tartışıyorlar? Bak o zaman bu operasyon yapılsaydı bunlar olmazdı. O operasyon falan değildi. O operasyon, TFF’nin ve birkaç kulübün kendilerini kurtarma operasyonuydu. Net söylüyorum. İnkar eden varsa canlı yayında konuşalım. TFF’de 20 Ekim 2021 tarihli belge duruyor. Serdar Tatlı’nın dinlediklerine göre öyle bir şey yoksa o gün gönderin zaten. Çünkü, onlar da biliyor öyle olduğunu.

Daha sonra 13 hakemi gönderdiler. Ben demiyorum ki hepsi aktır. Düzgünleri vardır, kötü hakemler vardır. O zaman dediler ki, “VAR kayıtları dinlendi, bu onla takılıyor” diye algı yaptılar. Öyle bir şey olmuş olsa BBC’de izlerdik BBC’de, dünyanın her yerine yaydılar. Altlarına bir şey bulamadılar. Hukuk Kurulu, “1 dakika” dedi, savunma istedi ve böyle şey yok dedi.

"SERDAR TATLI’NIN BELİRLEDİĞİ 4 HAKEM, BUGÜN GÜNDEMDEKİ İNSANLARDI"

8 Mart ile işin alakası yok. 8 Mart göze sokulanlar. Serdar Tatlı’nın belirlediği 4 hakem, bugün gündemdeki insanlardı, o insanlar. Can alıcı değildi o zaman. Şimdi gelelim, bu olmadı. Öbürü oldu. Onlar geri geldi. Cüneyt Çakır madem çok kötüydü, şimdi Mehmet Büyükekşi’nin başdanışmanı. Devamlılık önemli değil midir? Kötü insan falan ise ne işi var orada.

Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı

ŞİKE YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLEN 4 HAKEM

Öte yandan dört hakemin şike yaptığı iddiaları sonrası bu hakemlerin isimlerini veren gazeteci Ahmet Ercanlar şu ifadeleri kullandı:

"4 Hakem: Ali Palabıyık, Koray Gencerler, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu... TFF'den bir beklentim kalmadı. Fenerbahçe Kulübü bu 4 hakemin görev aldığı her maça daha maç başlamadan itiraz etmeli."

Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı

Ali Palabıyık

Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı

Koray Gencerler

Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı

Serkan Tokat

Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı

Mustafa Öğretmenoğlu

Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı

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