Rıdvan Dilmen seçimde kullanacağı oyu açıkladı! "Siyasete devam ettiği sürece vereceğim!"

Yaptığı yorumlarla adından söz ettiren ve gündemde sürekli yeri bulunan Rıdvan Dilmen, bu kez yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili söylediği ifadelerle gündeme geldi. Ünlü yorumcu, hangi adaya oy vereceğinin yanı sıra, ilk kullandığı oyu da itiraf etti. Futbol camiasından birçok kişinin siyasi düşüncelerini sergilemek istememesine rağmen Rıdvan Dilmen'in korkusuzca yaptığı açıklamalar ilgi topladı.

"ERDOĞAN BIRAKIRSA AK PARTİ'YE OY ATMAM"

Candaş Tolga Işık ile "Az Önce Konuştum" programına katılan "şeytan" lakaplı Rıdvan Dilmen, 2023 yılındaki seçimlerle ilgili olarak, "Benim bir tane oyum var. Cumhurbaşkanımız siyasete devam ettiği sürece de oyumu Recep Tayyip Erdoğan'a atacağım. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına oy atıyorum. Erdoğan bırakırsa Ak Parti'ye oy atmam. Son yerel seçimlerde de oyumu Binali Yıldırım'a verdim" ifadelerini kullandı.

"İLK OYUMU CHP'YE ATMIŞTIM"

Son zamanlarda Ak Parti'yi desteklediği görünse de zamanında CHP'ye de oy attığını dile getiren Dilmen, "Bakın ben ilk oyumu Cumhuriyet Halk Partisi'ne atmıştım. O zaman Chp'nin başında Deniz Baykal vardı." ifadelerini kullandı.