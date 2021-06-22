Rıdvan Dilmen yazdı! Sergen Yalçın'dan olay sözler: "Dönüşü yok, çalışmayacağım"

Beşiktaş'ta Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Teknik Direktör Sergen Yalçın'la sezonun bitmesinin ardından yeni kontrat imzalanamadı. Sergen Yalçın ve yönetimin arasındaki görüşmelerden henüz bir sonuç alınamadı. Son durumu spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda anlattı.

SERGEN YALÇIN: ÇALIŞMAYACAĞIM

Dilmen, Sergen Yalçın'ın kendisine," Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım” dediğini aktardı.

29 Ocak 2020 yılından bu yana Beşiktaş'ta görev alan Sergen Yalçın, 59 maçta görev aldı, 2,10 puan ortalaması yakaladı.