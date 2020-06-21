Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken açıklama: "Sergen Yalçın'ın Caner Erkin'i sildiğini düşünüyorum"

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, bir televizyon kanalında yayınlanan spor programında Beşiktaş'ın deplasmanda 5-1 kazandığı Denizlispor maçını değerlendirdi

Rıdvan Dilmen burada yaptığı açıklamada Burak Yılmaz'ın Beşiktaş için önemli olduğunu ifade etti ve "Beşiktaş'ın şöyle bir artısı var. Oynamak istiyorlar. Her an her dakika gol yiyecek gibi oynuyorlar. Bazen bazı oyuncular senin sezonu götürür. Mesela Burak Yılmaz. Dikkat edin maçta en çok top kaybı yapan Burak'tır. Ancak Beşiktaş'ın topla oynadığı süreçte en çok topla oynayan ve en etkili oynayan Burak Yılmaz." dedi.

“METE HOCA DALDI”

Rıdvan Yılmaz'ın Ersin'e yolladığı ve genç kalecinin topu eline aldığı pozisyon hakkında da konuşan Rıdvan Dilmen, "Hakemin ciddi bir hatası var, bence daldı. Siyah-beyaz gibi bir karar değil. Rıdvan'ın geri pası var. Rıdvan'ın yaptığında hata yok, geri pas yapabilirdi, kaleci ayağını kullanmalıydı. Mete hocanın bariz hatası var. Mete Kalkavan'ın hem iyi insan, hem de düzgün bir hakem olduğunu düşünüyorum ama Denizlispor'un beklediği geri pasta bence hakem hatası değil, insan hatası oldu. Daldı Mete hoca." diye konuştu.

"ROCO'NUN İŞİ ZOR"

Rıdavan Dilmen, progmda yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın atlet bir stoper bulması gerektiğini söyledi. Rıdvan Dilmen, "Beşiktaş bence seneye stopere kesin transfer yapacak. Vida ve Ruiz'i tutup Roco'yu göndererek bir ismi kadrosuna katacak. Roco'nun işi zor. Roco Beşiktaş'ın futbolcusu değil. Mesela Ruiz de ağır ama akıllı bir stoper. Vida'nın ayağı kötü değil, havası da fena değil ama ne yapıp edip bir atlet bulması lazım Sergen hocanın" ifadelerini kullandı.

“SERGEN YALÇIN’IN CANER ERKİN’İ SİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın'ın Caner Erkin'i sildiğini düşündüğünü söyledi.

Rıdvan Dilmen konuya ilişkin "Sergen hocanın kafasında anladığım kadarıyla Caner yok. Rebocho da gitti, Rıdvan üzerinden devam edilecek. Rıdvan'ı beğendim, adını da beğendim kendini de ama orada yalnız bırakmazlar. Bırakmamaları da lazım. Doğru şekilde fırsat buluyor" ifadelerini kullandı.