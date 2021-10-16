Rıdvan Dilmen'den, Emre Belözoğlu hakkında çarpıcı ifade: İyi bir teknik direktör adayı olduğunu düşünüyorum

Süper Lig'in 9.haftasına yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta şampiyonluk adayı Beşiktaş'ı Okaka (2) ve Guldbransen'in attığı gollerle 3-2 yenerek iyi bir başlangıç yaptı. Belözoğlu'nun yeni takımıyla aldığı 3 puanı spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yayımlanan "%100 Futbol" programında değerlendirdi.

"KAYBETSE DE KAZANSA DA YENİ BİR SAYFA AÇTI"

Emre Belözoğlu'nun Medipol Başakşehir'in yanı sıra Fenerbahçe'de futbolculuk haricinde aldığı görevlere değinen Dilmen, "Emre Belözoğlu'nun iyi bir teknik direktör adayı olduğunu düşünüyorum. Kaybetse de kazansa da daha genç ve yeni bir sayfa açtı. Futbol kariyeri uzun sürdü ve önemli kulüplerde oynadı. CV'si de müthiş. Son 20 yıla damgasını vuran en değerli futbolcu. Teknik direktörlüğünde bilimi, teknolojiyi kullandığını da gördük." ifadelerini kullandı.