Rıdvan Dilmen'in TRT'den aldığı ücret dudak uçuklattı! Ünlü yorumcu 8.5 milyon TL kazanıyor!

Bugüne kadar çeşitli futbol kanallarında yorumcu olarak görev yapan Rıdvan Dilmen, yeni sezonda TRT Spor'un kadrosunda görev almaya başlamıştı. Dilmen'in TRT Spor kanalından aldığı yıllık ücretle ilgili ise bomba bir iddia ortaya atıldı. Spor yazarı Orhan Yıldırım, TRT'nin Rıdvan Dilmen'e yıllık 8,5 milyon TL vereceğini açıkladı. Buna göre, Dilmen TRT'den aylık olarak da 710 bin TL ücret alıyor.

"BU RAKAMLARI HANGİ HAKLA VEREBİLİYORSUNUZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldırım, "Özel kanal, gazete şu bu verse kimseyi bağlamaz. Ancak halkın sırtından yayın yapan TRT, Rıdvan Dilmen’e yıllık 8,5 milyon lira ücret veriyor ise, bunu sorgularız. Ekranda asgari ücreti diline dolayan birine, bu rakamları nasıl ve hangi hakla verebiliyorsunuz Sn. Zahid Sobacı" ifadelerine yer verdi.

Rıdvan Dilmen, Türkiye'nin 6-1 kaybettiği Hollanda maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Ben hiçbir parayı küçümsemem. Bugün asgari ücretli çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var" diye konuşmuştu.

"GENEL MÜDÜRÜN 100 MİSLİ MAAŞ VEREMEZSİNİZ"

Cumhuriyet Gazetesi spor yazarlarından Arif Kızılyalın da, Rıdvan Dilmen'in 8,5 milyon TL para alacak olmasından dolayı büyük eleştirilerde bulundu. Kızılyalın, Rıdvan Dilmen'in TRT'den 8,5 milyon TL almasına büyük tepki göstererek, "TRT özel sektör değil. Dilmen'e, TRT genel müdürünün 100 misli maaş veremezsiniz." dedi..