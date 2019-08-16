Rıdvan Duran kimdir? Basın İlan Kurumu yeni Genel Müdürü kimdir?

16 Ağustos 2019 tarihli, 30860 sayılı Resmi Gazete'deki atama kararlarında Rıdvan Duran, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak atandı. Bundan dolayı Rıdvan Duran kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? soruları araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için araştırdık. İşte tüm cevaplar....

RIDVAN DURAN KİMDİR?

Rıdvan Duran, 1972 yılında Sakarya'da doğdu. Orta öğrenimini Sakarya İmam Hatip Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra Sakarya Üniversitesi'nde "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri" bölümünde master yaptı. Adapazarı Belediyesi'nde 1994 yılında Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak işe başladı

1996-2004 yılları arasında Özel Kalem Müdürlüğü yaptı. 2004-2008 Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu. 2014 yılına kadar Başkanlık Müşavirliği yaptı. 2014 yılında SASKİ Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sakarya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinin ardından Anadolu Ajansı İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevinde bulundu.

2017 Temmuz ayı itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü olarak atanan DURAN, Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanlığı, Sakaryaspor Kulüp Asbaşkanlığı ve Başkan Vekilliği, Türkiye Karate Federasyon Asbaşkanlığı yapmıştır. Halen Türkiye Wushu-Kungfu Federasyonu Asbaşkanlığı görevi devam etmekte olup, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Son olarak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak Rıdvan Duran atandı.

16 Ağustos 2019 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca görevden alınarak, yerine Rıdvan Duran atandı.