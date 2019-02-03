Rıdvan Eren güven tazeledi

SAKARYA (AA) - Ferizli Ziraat Odası'nın Olağan Kongresi'nde Rıdvan Eren yeniden başkan seçildi.

Ferizli İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar'ın divan başkanlığında yapılan kongrede, Rıdvan Eren, Mümin Ünal karşısında yeniden başkan oldu.

Ferizli Ziraat Odası başkanlığına 4. defa başkan seçilen Rıdvan Eren, kongreye katılan üyelere destekleri için teşekkür etti.





Kaynak: AA