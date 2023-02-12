Ridvan Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ridvan Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ridvan Yilmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ridvan Yilmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ridvan Yilmaz 21 Mayıs 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Türkiye uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rıdvan Yılmaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ridvan Yilmaz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ergezen Menajerlik & Danışmanl yapmaktadır. Ridvan Yilmaz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ridvan Yilmaz'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2027 tarihinde bitmektedir.

Ridvan Yilmaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ridvan_yilmaz2

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http://www.instagram.com/ridvanyilmaz3/

Ridvan Yilmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ridvan Yilmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ridvan Yilmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ridvan Yilmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Beşiktaş U16

1 Temmuz 2017 yılında Beşiktaş U17

1 Temmuz 2018 yılında Beşiktaş U19

26 Şubat 2019 yılında Beşiktaş

1 Temmuz 2019 yılında Beşiktaş U19

20 Nisan 2020 yılında Beşiktaş

25 Temmuz 2022 yılında Glasgow Rangers

Ridvan Yilmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ridvan Yilmaz şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ridvan Yilmaz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Besiktas JK (2013-2019)

Türkiye takımında 13 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 3 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 3 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 3 numaralı formasıyla 18 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 3 numaralı formasıyla 14 Aralık 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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