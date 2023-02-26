Ridwaan Cerfonteyn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ridwaan Cerfonteyn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ridwaan Cerfonteyn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ridwaan Cerfonteyn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ridwaan Cerfonteyn {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ridwaan Cerfonteyn Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına - tarihinde katılmıştır. Ridwaan Cerfonteyn'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ridwaan Cerfonteyn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ridwaan Cerfonteyn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ridwaan Cerfonteyn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ridwaan Cerfonteyn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ridwaan Cerfonteyn şuan Chippa United takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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