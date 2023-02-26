Ridwan Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ridwan Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ridwan Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ridwan Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ridwan Ali 30 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ridwan Ali Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına - tarihinde katılmıştır. Ridwan Ali'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ridwan Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ridwan Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ridwan Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ridwan Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ridwan Ali şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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