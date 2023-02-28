Riga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Riga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Riga 1 Şubat 1994 tarihinde Aahmoun, Monofia şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ragab Khaled Omran şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Riga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Riga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Riga'nin El Masry SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Riga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Riga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Riga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Riga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2018 yılında El Makasa

1 Temmuz 2019 yılında Wadi Degla

31 Ekim 2020 yılında El Makasa

31 Ocak 2021 yılında Cleopatra FC

18 Ocak 2022 yılında Gaish

31 Ağustos 2022 yılında Cleopatra FC

15 Ocak 2023 yılında El Masry

30 Haziran 2023 yılında Cleopatra FC

Riga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Riga şuan El Masry SC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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