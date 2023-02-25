Rigers Xhahysa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rigers Xhahysa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rigers Xhahysa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rigers Xhahysa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rigers Xhahysa 13 Mart 2001 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rigers Xhahysa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Tërbuni futbol takımında oynamaktadır. KF Tërbuni takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rigers Xhahysa'nin KF Tërbuni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rigers Xhahysa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rigers Xhahysa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında KF Vllaznia U19
1 Temmuz 2020 yılında KF Vllaznia U21
4 Eylül 2021 yılında KS Burreli
8 Ocak 2022 yılında KF Murlani
1 Temmuz 2022 yılında KF Ada Velipojë
27 Ocak 2023 yılında KF Tërbuni
Rigers Xhahysa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rigers Xhahysa şuan KF Tërbuni takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Veleçiku Koplik (2016-02/2017), KF Vllaznia Shkodër (02/2017-2020)
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