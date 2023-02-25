Rigon Hoxha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rigon Hoxha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rigon Hoxha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rigon Hoxha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rigon Hoxha 30 Temmuz 2000 tarihinde Kukës şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rigon Hoxha Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rigon Hoxha, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Luzi United futbol takımında oynamaktadır. KF Luzi United takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rigon Hoxha'nin KF Luzi United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rigon Hoxha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rigon Hoxha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rigon Hoxha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rigon Hoxha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2019 yılında KF Erzeni

3 Eylül 2021 yılında Shkumbini Peqin

1 Ocak 2022 yılında KF Luzi United

Rigon Hoxha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rigon Hoxha şuan KF Luzi United takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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