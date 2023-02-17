Rigon Spahiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rigon Spahiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rigon Spahiu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rigon Spahiu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rigon Spahiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rigon Spahiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rigon Spahiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rigon Spahiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rigon Spahiu 18 Şubat 2003 tarihinde Nürtingen şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Kosova,Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rigon Spahiu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Apertura Sports GmbH yapmaktadır. Rigon Spahiu, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympic Club Charleroi Farciennes futbol takımında oynamaktadır. Olympic Club Charleroi Farciennes takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Rigon Spahiu'nin Olympic Club Charleroi Farciennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rigon Spahiuboyu ve yaşı kaç

Rigon Spahiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rigon Spahiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Rigon Spahiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rigon Spahiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Stuttgart Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Stuttgart U16

1 Temmuz 2019 yılında Stuttgart U17

1 Temmuz 2020 yılında VfB Stuttg. U19

1 Temmuz 2021 yılında Heidenheim U19

4 Ağu 2022 yılında Olym. Charleroi

Rigon Spahiu kimdir

Rigon Spahiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rigon Spahiu şuan Olympic Club Charleroi Farciennes takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Bonlanden (-2015), VfB Stuttgart (2015-2021), 1. FC Heidenheim (2021-2022)

Rigon Spahiu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosova U19 takımında 15 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Kosova U17 takımında 5 numaralı formasıyla 26 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Rigon Spahiu nereli

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