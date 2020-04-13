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Rihanna: Ben dünyayı kurtarırken bana albüm sormayın

Yaptığı bağışlarla magazin gündemine düşen güzel şarkıcı Rihanna kendisine sorulan albüm için "Ben burada dünyayı kurtarmaya çalışırken bir daha albüm sormayın" dedi

Rihanna: Ben dünyayı kurtarırken bana albüm sormayın

Hayranları tarafından sorulan yeni albüm sorusuna sert tepki veren Rihanna Instagram’da yaptığı canlı yayında, “Ben burada dünyayı kurtarmaya çalışırken bana bir daha albüm sormayın” dedi.

4,2 MİLYON DOLAR BAĞIŞ

Rihanna, önceki gün, salgınla mücadele için Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey ile birlikte 4,2 milyon dolar bağış yapmasıyla gündeme gelmişti.

Rihanna: Ben dünyayı kurtarırken bana albüm sormayınRihanna: Ben dünyayı kurtarırken bana albüm sormayın

Corona virüs nedeniyle evde izolasyon uygulamasıyla birlikte tüm dünyada aile içi şiddetin arttığı rapor edilirken, Rihanna’nın yaptığı bağışın, kendisinin kurduğu Clara Lionel Vakfı aracılığıyla Los Angeles Belediye Fonu’na aktarıldığı öğrenilmişti. Her hafta Los Angeles'ta 90'dan fazla insanın aile içi şiddet nedeniyle sığınma evlerine yerleştirildileri belirtilirken, yapılan bağışla 10 hafta boyunca haftada 90 kurban için barınma, yemek ve danışmanlık hizmeti verilebileceği tespit edilmişti.

Rihanna: Ben dünyayı kurtarırken bana albüm sormayın




GÜNDEM ÖZETİ


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