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Rihanna İstanbul'a mı geldi? İzdiham oluştu! Fotoğraf çekilmek için birbirleriyle yarıştılar!

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'ya benzerliği ile dikkat çeken turisti Karaköy'de görenler, fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

Rihanna İstanbul'a mı geldi? İzdiham oluştu! Fotoğraf çekilmek için birbirleriyle yarıştılar! 119

Karaköy’de bir mekanda eğlenmek için gelen turist, Rihanna ile benzerliğiyle ortalığı karıştırdı.