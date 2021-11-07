Rihanna İstanbul'a mı geldi? İzdiham oluştu! Fotoğraf çekilmek için birbirleriyle yarıştılar! Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'ya benzerliği ile dikkat çeken turisti Karaköy'de görenler, fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

1 9 Karaköy’de bir mekanda eğlenmek için gelen turist, Rihanna ile benzerliğiyle ortalığı karıştırdı.