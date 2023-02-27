Rihards Becers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rihards Becers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rihards Becers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rihards Becers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rihards Becers 9 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Rihards Bečers şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rihards Becers Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FS Jelgava futbol takımında oynamaktadır. FS Jelgava takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Rihards Becers'nin FS Jelgava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rihards Becers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rihards Becers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rihards Becers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rihards Becers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Jelgava

Rihards Becers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rihards Becers şuan FS Jelgava takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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