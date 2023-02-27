Rihito Yamamoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rihito Yamamoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rihito Yamamoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rihito Yamamoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rihito Yamamoto 12 Aralık 2001 tarihinde ---, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山本 理仁 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rihito Yamamoto Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Rihito Yamamoto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rihito Yamamoto'nin Gamba Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Rihito Yamamoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rihito Yamamoto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rihito Yamamoto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rihito Yamamoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Tokyo Verdy

24 Temmuz 2022 yılında Gamba Osaka

Rihito Yamamoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rihito Yamamoto şuan Gamba Osaka takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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