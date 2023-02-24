Rijad Obradovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rijad Obradovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rijad Obradovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rijad Obradovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rijad Obradovic 16 Temmuz 1998 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Rijad Obradović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rijad Obradovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rijad Obradovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Travnik futbol takımında oynamaktadır. NK Travnik takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rijad Obradovic'nin NK Travnik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rijad Obradovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rijad Obradovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rijad Obradovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rijad Obradovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2017 yılında Bjelopoljac

22 Ocak 2018 yılında Velez Mostar

11 Ağustos 2018 yılında Bjelopoljac

1 Mart 2019 yılında HNK Capljina

20 Temmuz 2021 yılında Travnik

Rijad Obradovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rijad Obradovic şuan NK Travnik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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