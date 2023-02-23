Rijad Sadiku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rijad Sadiku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rijad Sadiku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rijad Sadiku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rijad Sadiku 18 Ocak 2000 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rijad Sadiku Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rabona Sports yapmaktadır. Rijad Sadiku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Botosani futbol takımında oynamaktadır. FC Botosani takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Rijad Sadiku'nin FC Botosani ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rijad Sadiku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rijad Sadiku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rijad Sadiku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rijad Sadiku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sarajevo U17

23 Ağustos 2017 yılında FK Sarajevo

30 Ocak 2018 yılında Mouscron

14 Şubat 2020 yılında Mladost Kakanj

5 Ağustos 2020 yılında Zrinjski Mostar

15 Şubat 2021 yılında Mladost Kakanj

8 Temmuz 2021 yılında Rudar Prijedor

19 Ağustos 2022 yılında FC Botosani

Rijad Sadiku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rijad Sadiku şuan FC Botosani takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rijad Sadiku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Novi Grad Sarajevo (2007-2013), FK Sarajevo (2013-2018)

Bosna-Hersek U21 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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