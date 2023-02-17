Rijad Saliji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rijad Saliji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rijad Saliji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rijad Saliji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rijad Saliji 5 Nisan 1999 tarihinde Winterthur şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İsviçre,Kuzey Makedonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rijad Saliji Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rijad Saliji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapperswil-Jona futbol takımında oynamaktadır. FC Rapperswil-Jona takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Rijad Saliji'nin FC Rapperswil-Jona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rijad Saliji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rijad Saliji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rijad Saliji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rijad Saliji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Winterthur U16

1 Temmuz 2015 yılında Winterthur U18

1 Temmuz 2016 yılında Winterthur U21

12 Eylül 2017 yılında FC Winterthur

1 Temmuz 2020 yılında Rapperswil-Jona

Rijad Saliji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rijad Saliji şuan FC Rapperswil-Jona takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rijad Saliji Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Oberwinterthur (2010-2012), FC Winterthur (2012-)

İsviçre U19 takımında 10 numaralı formasıyla 26 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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