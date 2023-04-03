Rijad Smajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rijad Smajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rijad Smajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rijad Smajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rijad Smajic 2 Mayıs 2004 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rijad Smajic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLP Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln II futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rijad Smajic'nin 1.FC Köln II ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rijad Smajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rijad Smajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rijad Smajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rijad Smajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında 1.FC Köln Alt.

1 Temmuz 2020 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2021 yılında 1.FC Köln U19

1 Ocak 2022 yılında 1.FC Köln II

Rijad Smajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rijad Smajic şuan 1.FC Köln II takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rijad Smajic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Fortuna Köln (-2019), 1.FC Köln (2019-12/2021)

Bosna-Hersek U19 takımında 2 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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