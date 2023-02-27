Rikardo Jagodinskis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rikardo Jagodinskis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rikardo Jagodinskis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rikardo Jagodinskis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rikardo Jagodinskis 7 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rikardo Jagodinskis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Super Nova futbol takımında oynamaktadır. SK Super Nova takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rikardo Jagodinskis'nin SK Super Nova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rikardo Jagodinskis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rikardo Jagodinskis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rikardo Jagodinskis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rikardo Jagodinskis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Super Nova

Rikardo Jagodinskis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rikardo Jagodinskis şuan SK Super Nova takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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