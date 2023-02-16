Rikelme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rikelme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rikelme adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rikelme Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rikelme 16 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rikelme Hernandes Amorim Rocha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rikelme Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rikelme, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cuiabá Esporte Clube (MT) futbol takımında oynamaktadır. Cuiabá Esporte Clube (MT) takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rikelme'nin Cuiabá Esporte Clube (MT) ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Rikelme Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rikelme isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rikelme Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rikelme futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2022 yılında Dom Bosco

31 Mart 2022 yılında Cuiabá EC U20

27 Ocak 2023 yılında Cuiabá-MT

Rikelme Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rikelme şuan Cuiabá Esporte Clube (MT) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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