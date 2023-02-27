Riki Harakawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riki Harakawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riki Harakawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Riki Harakawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Riki Harakawa 18 Ağustos 1993 tarihinde ---, Yamaguchi şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 原川 力 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Riki Harakawa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Riki Harakawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Riki Harakawa'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Riki Harakawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Riki Harakawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 775 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Riki Harakawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Riki Harakawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında Kyoto Sanga

1 Şubat 2014 yılında Ehime FC

31 Ocak 2015 yılında Kyoto Sanga

1 Şubat 2016 yılında Kawasaki Front.

1 Şubat 2017 yılında Sagan Tosu

31 Ocak 2018 yılında Kawasaki Front.

1 Şubat 2018 yılında Sagan Tosu

9 Ocak 2021 yılında Cerezo Osaka

Riki Harakawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Riki Harakawa şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Riki Harakawa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Japonya A21 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.