Riki Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riki Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riki Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Riki Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Riki Rodriguez 25 Eylül 1997 tarihinde Oviedo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ricardo Rodríguez Gil Carcedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Riki Rodriguez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eugenio Botas Asesoria Deporti yapmaktadır. Riki Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albacete Balompié futbol takımında oynamaktadır. Albacete Balompié takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Riki Rodriguez'nin Albacete Balompié ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Riki Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Riki Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Riki Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Riki Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Oviedo Juv. A

1 Temmuz 2016 yılında CD Tineo

1 Temmuz 2016 yılında Oviedo Vetusta

30 Haziran 2017 yılında Oviedo Vetusta

1 Temmuz 2017 yılında Marino Luanco

30 Haziran 2018 yılında Oviedo Vetusta

11 Temmuz 2018 yılında UP Langreo

8 Temmuz 2019 yılında Oviedo Vetusta

4 Ağu 2020 yılında Real Oviedo

22 Ocak 2021 yılında Racing

30 Haziran 2021 yılında Real Oviedo

24 Temmuz 2021 yılında Burgos CF

30 Ocak 2022 yılında Real Oviedo

31 Ocak 2022 yılında Albacete

30 Haziran 2022 yılında Real Oviedo

1 Temmuz 2022 yılında Albacete

Riki Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Riki Rodriguez şuan Albacete Balompié takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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