Rikito İnoue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rikito İnoue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rikito İnoue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rikito İnoue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rikito İnoue 9 Mart 1997 tarihinde ---, Shiga şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 井上 黎生人 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rikito İnoue Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shuma PTE LTD yapmaktadır. Rikito İnoue, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rikito İnoue'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Rikito İnoue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rikito İnoue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rikito İnoue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rikito İnoue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mart 2015 yılında Gainare Tottori

9 Ocak 2021 yılında Fagiano Okayama

9 Ocak 2022 yılında Kyoto Sanga

Rikito İnoue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rikito İnoue şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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