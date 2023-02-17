Riku Danzaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riku Danzaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riku Danzaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Riku Danzaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Riku Danzaki 31 Mayıs 2000 tarihinde Natori, Miyagi şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 檀崎 竜孔 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Riku Danzaki Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Rico yapmaktadır. Riku Danzaki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Motherwell FC futbol takımında oynamaktadır. Motherwell FC takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Riku Danzaki'nin Motherwell FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Riku Danzaki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/riku_danzaki/

Riku Danzaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Riku Danzaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Riku Danzaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Riku Danzaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında H. C. Sapporo

19 Kasım 2020 yılında Brisbane Roar

30 Haziran 2021 yılında H. C. Sapporo

12 Ağu 2021 yılında JEF Utd. Chiba

31 Ocak 2022 yılında H. C. Sapporo

9 Temmuz 2022 yılında Brisbane Roar

27 Ocak 2023 yılında H. C. Sapporo

28 Ocak 2023 yılında Motherwell FC

Riku Danzaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Riku Danzaki şuan Motherwell FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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