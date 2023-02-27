Riku Handa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riku Handa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riku Handa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Riku Handa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Riku Handa 1 Ocak 2002 tarihinde ---, Yamagata şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 半田 陸 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Riku Handa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Riku Handa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Riku Handa'nin Gamba Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Riku Handa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Riku Handa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Riku Handa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Riku Handa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Monte. Yamagata

9 Ocak 2023 yılında Gamba Osaka

Riku Handa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Riku Handa şuan Gamba Osaka takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Riku Handa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Montedio Yamagata

Japonya U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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