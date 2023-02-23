Riku Jaaska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riku Jaaska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riku Jaaska adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Riku Jaaska Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Riku Jaaska 4 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Riku Jaaska Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vaasan Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Vaasan Palloseura takımına 22 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Riku Jaaska'nin Vaasan Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Riku Jaaska Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Riku Jaaska isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Riku Jaaska Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Riku Jaaska futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında VPS U19

1 Ocak 2017 yılında FC Kiisto

1 Ocak 2018 yılında Vaasa IFK

1 Ocak 2019 yılında FC Kiisto

22 Ocak 2021 yılında VPS

Riku Jaaska Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Riku Jaaska şuan Vaasan Palloseura takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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