Riku Kawamura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riku Kawamura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riku Kawamura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Riku Kawamura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Riku Kawamura 24 Nisan 2006 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 川村 陸空 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Riku Kawamura Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Riku Kawamura'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Riku Kawamura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Riku Kawamura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Riku Kawamura şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.