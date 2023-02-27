Riku Matsuda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riku Matsuda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riku Matsuda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Riku Matsuda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Riku Matsuda 24 Temmuz 1991 tarihinde Osaka, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 松田 陸 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Riku Matsuda Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JAPAN SPORTS PROMOTION Co.,LTD. yapmaktadır. Riku Matsuda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 8 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Riku Matsuda'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Riku Matsuda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Riku Matsuda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Riku Matsuda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Riku Matsuda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2010 yılında Biwako Seikei

1 Nisan 2013 yılında FC Tokyo

31 Ocak 2014 yılında Biwako Seikei

1 Şubat 2014 yılında FC Tokyo

8 Ocak 2016 yılında Cerezo Osaka

Riku Matsuda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Riku Matsuda şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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