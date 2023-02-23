Riku Selander kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riku Selander Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riku Selander adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Riku Selander Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Riku Selander 22 Kasım 1994 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Riku Selander Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. Riku Selander, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Oulu futbol takımında oynamaktadır. AC Oulu takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Riku Selander'nin AC Oulu ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Riku Selander Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Riku Selander isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Riku Selander Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Riku Selander futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında PK-35

27 Ağustos 2013 yılında FC Honka II

1 Ocak 2014 yılında PK-35

1 Temmuz 2015 yılında FC Honka

28 Ocak 2017 yılında IF Gnistan

7 Şubat 2018 yılında Ekenäs IF

1 Ocak 2019 yılında Helsinki IFK

8 Mart 2021 yılında Ekenäs IF

1 Ocak 2022 yılında AC Oulu

Riku Selander Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Riku Selander şuan AC Oulu takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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