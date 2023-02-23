Riku Sjoroos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riku Sjoroos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riku Sjoroos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Riku Sjoroos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Riku Sjoroos 10 Mart 1995 tarihinde Turku şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Riku Sjoroos Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 2 goals Agency & Management yapmaktadır. Riku Sjoroos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Mariehamn futbol takımında oynamaktadır. IFK Mariehamn takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Riku Sjoroos'nin IFK Mariehamn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Riku Sjoroos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Rikusjoroos

Riku Sjoroos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Riku Sjoroos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Riku Sjoroos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Riku Sjoroos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında TPS

1 Ocak 2019 yılında IFK Mariehamn

Riku Sjoroos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Riku Sjoroos şuan IFK Mariehamn takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Riku Sjoroos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 27 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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