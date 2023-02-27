Riku Yamada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riku Yamada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riku Yamada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Riku Yamada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Riku Yamada 15 Nisan 1998 tarihinde Kiyose, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山田 陸 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Riku Yamada Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Riku Yamada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nagoya Grampus futbol takımında oynamaktadır. Nagoya Grampus takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Riku Yamada'nin Nagoya Grampus ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Riku Yamada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Riku Yamada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Riku Yamada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Riku Yamada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Omiya Ardija

1 Şubat 2018 yılında Grulla Morioka

31 Ocak 2019 yılında Omiya Ardija

1 Şubat 2019 yılında Nagano Parceiro

31 Ocak 2020 yılında Omiya Ardija

1 Şubat 2020 yılında Ventforet Kofu

31 Ocak 2021 yılında Omiya Ardija

1 Şubat 2021 yılında Ventforet Kofu

9 Ocak 2023 yılında Nagoya Grampus

Riku Yamada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Riku Yamada şuan Nagoya Grampus takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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